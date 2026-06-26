Обвиниха Бастиан Швайнщайгер в расизъм

Бившият германски халф и световен шампион от 2014 г. Бастиан Швайнщайгер похвали играта на Кот д'Ивоар в груповата фаза на Световното първенство, но бе обвинен в расизъм.

Швайнщайгер, говорейки като експерт по немския канал ARD, заяви, че ивоарците имат голямо израстване, но все още играят „африкански футбол“, който той би определил като „малко

нетрадиционен, непредсказуем, див на моменти и не толкова тактически организиран“.

Световният шампион с Германия и бивш футболист на Байерн и Манчестър Юнайтед беше обвинен в използване на расистки и колониални клишета, които уж свеждат образа на чернокожите хора до предполагаемите им физически качества, като същевременно отричат интелектуалните им способности.

„Характеристики като „див“ и „непредсказуем“ се коренят в стереотипи, които са много по-стари от футбола и имат расистки и колониални корени.

В миналото чернокожите хора от африкански произход са били етикетирани като нецивилизовани („диви“), чужди („неконвенционални“) и потенциално опасни („непредсказуеми“)“, пише чернокожият немски журналист и автор Филип Авуну в колонка за Der Spiegel.

Авуну подчертава, че думите на 41-годишния Швайнщайгер „отразяват мнението на много немски фенове и футболни експерти“.