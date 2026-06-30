Мондиал 2026: Президентът на Парагвай обяви вторник за национален празник

Президентът на Парагвай Сантяго Пеня обяви вторник за национален празник, след като футболната селекция на страната отстрани Германия и се класира за осминафиналите на Световното първенство.

Южноамериканците поднесоха първата голяма изненада в елиминациите на Мондиал 2026 след успеха над Бундестима с дузпи.

"Днес цяла една държава празнува. Това е празник за победата на отбор, който представлява най-дълбоката част от нашата идентичност - упоритостта, вярата и силата на хората, които никога не се отказват. Правителството не може да остане безразлично към този невероятен успех. Необходимо е да улесним събирането на всички парагвайци, за да отпразнуваме този исторически ден", написа Пеня в социалната мрежа X, цитиран от агенция Ройтерс.

Текстът на указа, публикуван от Пеня и в социалните мрежи, посочва, че победата на Парагвай е нещо много повече от спортно постижение и е повод за национален празник.

Парагвай е втората южноамериканска страна, която обявява празничен ден след изненадващ резултат срещу Германия на турнира. През миналата седмица президентът на Еквадор Даниел Нобоа направи същото, когато националният отбор на страната му надигра европейците с 2:1 в мач от група E, класирайки се за елиминационната фаза.

На осминафиналите на 4 юли Парагвай очаква победителя от двубоя между Франция и Швеция, който ще се изиграе тази нощ от 0:00 часа българско време.

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