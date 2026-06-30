BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 107

Мондиал 2026: Президентът на Парагвай обяви вторник за национален празник

Да отпразнуваме този исторически ден, написа Пеня в социалната мрежа X

30.06.2026 | 19:10 ч. 1
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Президентът на Парагвай Сантяго Пеня обяви вторник за национален празник, след като футболната селекция на страната отстрани Германия и се класира за осминафиналите на Световното първенство.

Южноамериканците поднесоха първата голяма изненада в елиминациите на Мондиал 2026 след успеха над Бундестима с дузпи.

Свързани статии

"Днес цяла една държава празнува. Това е празник за победата на отбор, който представлява най-дълбоката част от нашата идентичност - упоритостта, вярата и силата на хората, които никога не се отказват. Правителството не може да остане безразлично към този невероятен успех. Необходимо е да улесним събирането на всички парагвайци, за да отпразнуваме този исторически ден", написа Пеня в социалната мрежа X, цитиран от агенция Ройтерс.

Текстът на указа, публикуван от Пеня и в социалните мрежи, посочва, че победата на Парагвай е нещо много повече от спортно постижение и е повод за национален празник.

Парагвай е втората южноамериканска страна, която обявява празничен ден след изненадващ резултат срещу Германия на турнира. През миналата седмица президентът на Еквадор Даниел Нобоа направи същото, когато националният отбор на страната му надигра европейците с 2:1 в мач от група E, класирайки се за елиминационната фаза.

На осминафиналите на 4 юли Парагвай очаква победителя от двубоя между Франция и Швеция, който ще се изиграе тази нощ от 0:00 часа българско време.

Още за Мондиал 2026 - на Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

футбол Германия Парагвай Мондиал 2026
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem