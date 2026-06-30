Норвегия продължава към 1/8-финал, ще играе с Бразилия

Норвегия победи Кот д'Ивоар с 2:1 в среща от 1/16-финалите на Мондиал 2026, играна в Далас. Първото полувреме беше голяма мъка за наблюдаване в по-голямата си част, защото не предлагаше нито нужното темпо, нито опасни и точни удари.

В 39-ата минута Антонио Нуса откри резултата със страхотно фалцово изпълнение, намирайки горния десен ъгъл. Скандинавците имаха лек игрови превес през първата част, но пред головата машина Ерлинг Халанд не се откриваше добро положение.

Норвежците изпуснаха голям шанс през втората част и в 74-ата минута бяха наказани. Амад Диало сътвори страхотен индивидуален пробив и изравни резултата.

В 86-ата минута обаче Ерлинг Халанд вкара победния гол за своите, разписвайки се празна врата след отличната работа отдясно на Берг.

Така Халанд и компания ще играят с петкратния световен шампион Бразилия на осминафиналите, изравнявайки най-доброто си постижение на световни финали.

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