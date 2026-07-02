Българската спортна аеробика загуби Димитрина Къндева

Почина Димитрина Къндева - президент на Съюза по аеробика на България, международен съдия с най-висока категория и член на Техническия комитет по спортна аеробика към Европейската гимнастика.

Тъжната новина съобщиха от Българската федерация по гимнастика, която изрази съболезнования към семейството, близките ѝ и цялата спортна общност.

"С нейното достойно дело, всеотдайност и безрезервна отдаденост на спорта тя остави трайна следа в развитието на аеробиката и българската гимнастика", се казва в позицията на федерацията.

В продължение на години Къндева беше сред ключовите фигури за развитието на спортната аеробика у нас. Начело на Съюза по аеробика България тя работи за утвърждаването на страната ни сред водещите нации в дисциплината.

Приносът ѝ не се ограничаваше само до българския спорт. Като международен съдия с най-висока категория и член на Техническия комитет по спортна аеробика към Европейската гимнастика Димитрина Къндева участваше и в развитието на дисциплината на европейско ниво.

"Гимнастическото семейство на България скърби за загубата на един уважаван професионалист, лидер и човек с голямо сърце. В този тежък момент поднасяме нашите най-искрени съболезнования на нейното семейство, близки, приятели, колеги и на цялата спортна общност", посочват още от Българската федерация по гимнастика.