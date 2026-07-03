Английските кръчми с право да работят цяла нощ заради мачовете

Барове, бирарии и кръчми на територията на Англия и Уелс получиха разрешение да работят до 5 часа сутринта заради мача на Англия срещу Мексико

Барове, бирарии и кръчми на територията на Англия и Уелс получиха позволение да работят до 5 часа сутринта в понеделник, съобщава премиерът Киър Стармър днес. Това означава, че феновете ще могат да гледат в заведение мача на англичаните с Мексико до последния съдийски сигнал, предаде БТА.

Правителството обяви разрешението за удължено работно време заради мача в Мексико Сити, който започва в 1:00 часа сутринта британско време.

С това се премахват бюрократичните спънки,

които иначе изискват всяко заведение да кандидатства индивидуално за разрешително. Подобни удължавания бяха въвеждани и за по-ранните мачове на турнира, а в случая правителството използва правомощията си при събития от "изключително международно, национално или местно значение".

"Купата може и да се завръща у дома, но феновете няма нужда да го правят. Кръчмите ще останат отворени до последния съдийски сигнал заради тях, което ще им помогне увеличат оборота си. Цялата страна ще подкрепя отбора. Напред, Англия!", пише Стармър в официално изявление.

Изпълнителният директор на Британската организация на бирариите и кръчмите Ема Маккларкин каза: "Заведенията и феновете ще бъдат много щастливи от решението, защото всички знаем, че най-доброто място за гледане на мачовете е надолу по улицата".