Христо Стоичков скочи на съскащите в ЦСКА: Не взимам решенията в ЦСКА

Христо Стоичков, излезе с позиция и коментира дали наистина се меси в ръководството на ЦСКА, след като през последните седмици го сочат като "шеф в сянка" при "червените". Той е категоричен, че такова нещо няма и според него конкретни хора искат да си правят реклама на негов гръб.

"Армейци, от месеци насам някакви карикатурни индивиди опитват да си правят реклама на мой гръб, спекулирайки с името ми относно работата и решенията на футболен клуб ЦСКА.

Не им отговарях, защото този филм отдавна съм го гледал. Шепа неудачници нападат всеки успял в ЦСКА с желанието да ги забележат и от никой да станат някой. Виждали сте ги – онези с новите дупки по старите им гащи! Разни Милко и Морко, изрисувани безхаберници и други спаружени стафиди. На тях ще кажа само: Няма да ви се получи! И този път!

Воювате от грешната страна и с грешния човек. Всъщност воюване е силна дума за мишоци като вас, криещи се по канали и форуми за анонимници.

За разлика от вас Христо Стоичков никога не е бил в сенките и няма и да бъде. Никакви вмешателства нямам в клуба. Уважавам собственика на нашия любим отбор, както и директорите и най-малкото по тази причина никога не бих приел от разстояние да се бъркам в тяхната работа. Казал съм – при нужда винаги ще съм на линия за конкретна мисия или задача за любимия ЦСКА.

Всичко друго не го намирам за нормално. И накрая на зложелателите и враговете с партиен билет ще кажа: Гонете си опашката и внимавайте на завоите! Само ЦСКА!", обяви Стоичков.