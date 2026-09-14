Веселин Топалов победи Гари Каспаров в Мача на легендите

Веселин Топалов победи в двете блиц партии и спечели Мача на легендите Clutch Chess: The Legends Chess960 за 2026 г. срещу Гари Каспаров. Битката в САЩ продължи три дни. В крайна сметка Топалов събра 11:1 само в точки от блиц партиите, за да спечели с краен резултат 16:8.

В допълнение към наградата за победителя от 70 000 долара, той грабна и значителен бонус в последния ден. Така българският гросмайстор отчете печалба от 90 000 долара. Каспаров остана втори с награда от 50 000 долара, заедно с 4000 долара натрупани от бонуси за обща печалба от 54 000 долара.

"Опитвам се да бъда практичен. Не съм много добър във времевите разигравания. Гари се опитва да намери най-добрите движения. Но това не е практично”, коментира Топалов.

Каспаров направи опит за обрат в мача, като спечели първата партия на бърз шах за деня, намалявайки по този начин преднината на Топалов до 8.5:6.5.

След равенство в следващата партия - първата блиц среща в 11-та партия беше решаващата игра за деня. Тя отиде в полза на Топалов в последната минута на играта, позволявайки му да достигне 13 точки и да спечели мача преди последната 12-та партия. / БГНЕС