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Русия е свалила 399 украински дрона през нощта

Свалени са дронове и над украинския Кримски полуостро

14.09.2026 | 09:30 ч. 15
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 399 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ (от 20:00 часа московско време на 13 септември до 08:00 часа московско време на 14 септември) дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 399 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Ростовска и Смоленска област, (. . .), както и над Краснодарския край и над акваторията на Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

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Съобщено за свалени дронове и над украинския Кримски полуостров. / БТА

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