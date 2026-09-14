Александър Зверев триумфира на Откритото първенство на САЩ

Александър Зверев спечели втора титла от Големия шлем в кариерата след триумф във финала при мъжете на Откритото първенство на САЩ по тенис. В спор за трофея водачът в схемата се наложи над американеца Бен Шелтън с 3:1 сета - 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2 за 3:36 часа игра.

Зверев имаше четири загубени финали на турнири от Големия шлем, а сега взе две титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос. Зверев започна убедително и взе първия сет с 6:3. Втората част бе решена след тайбрек, в който Зверев спечели със 7:2.

Шелтън загатна, че има сили за обрат, бурно подкрепян от публиката на стадион “Артър Аш“ и успя да вземе третия сет със 7:5 след пробив в 12-я гейм.

Зверев бързо си върна самообладанието и попари тези надежди, показвайки психическа устойчивост. 29-годишният германец вече е едва четвъртият тенисист в Оупън ерата, спечелил първите си две титли от Големия шлем в рамките на един и същи сезон, след като вдигна трофея от “Ролан Гарос“ през юни.

Триумфът на Зверев бележи поразителен обрат спрямо тежкото разочарование, което преживя в началото на миналата година, когато се разплака след загубата на третия си пореден финал в турнир от Големия шлем - този път срещу Яник Синер на Australian Open. Тази година, след като достигна полуфиналите в Мелбърн, Зверев най-после спечели първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“, три седмици по-късно стигна до финала на “Уимбълдън“, а сега завоюва и втория си голям трофей.

Пред пълните с известни личности трибуни на стадион “Артър Аш“ - сред които бяха актьорите Пиърс Броснан и Брад Пит, Зверев многократно успяваше да неутрализира мощните удари на Шелтън и да ги върне с дълбочина и прецизност, като се оказа почти невъзможен за надиграване в дългите разигравания.

Шелтън, известен със своя експлозивен сервис и агресивен стил на игра, имаше трудности да намери обичайния си ритъм при начален удар, докато мощните и постоянни удари на Зверев не оставиха шансове на Шелтън и удължиха 23-годишното американско чакане за триумф при мъжете на US Open. / БТА