Дори и с човек по-малко Манчестър Сити триумфира над Манчестър Юнайтед

Манчестър Сити победи с 1:0 градския си съперник Манчестър Юнайтед. Дербито беше част от четвъртия кръг на Висшата лига и остава начело в класирането с максималния актив от 12 точки.

"Гражданите" спечелиха визитата си, а единственото попадение беше дело на Ерлинг Холанд след час игра. За победителите Фил Фоудън беше изгонен заради удар без топка срещу Бруно Фернандеш.

Манчестър Юнайтед създаде твърде малко ситуации пред Джанлуиджи Донарума и така инкасира втора загуба от началото на сезона. За съжаление на домакините Браян Мбемо пропусна сам срещу Донарума в петата минута отвъд редовното време.

Поражението остави Манчестър Юнайтед на 13-о място в подреждането с едва 4 точки от четири кръга.

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