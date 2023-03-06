Вижте кои квартали на София остават без вода утре

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части от столицата във вторник, 7 март, съобщиха от дружеството.

На 7 март (вторник) 2023 г. във връзка с ремонт на стратегически водопровод по ул. „Околовръстен път“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на:

Южна част на бул. „Околовръстен път“ между пътя за лифт „Симеоново“ до бул. „Симеоновско шосе“;

ул. „Околовръстен път“ между бул. „Черни връх“ до бул. „България“ - бензиностанция „Шел“, база на „Волф“, Езиково училище и частна детска градина „ЕСПА“;

кв. „Витоша“ – карето между бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Проф. Васил Арнаудов“, ул. „Проф. Георги Манев“ и бул. „Околовръстен път“, комплекси „Макси“, „Преслав“ и „Градина“;

кв. „Кръстова вада“ - карето между бул. „Черни връх“ от №91 до №151, ул. „Димитър Манчев“, ул. „Ген. Иван Колев“ и бул. „Околовръстен път“;

кв. „Манастирски ливади - изток“ – карето между ул. „Луи Айер“, ул. „Шарл Шампо“, бул. „Околовръстен път“ и ул. „Йордан Бакалов Стубел“;

в.з. Малинова долина – карето между ул. „Бистришко шосе“, ул. „Проф. Теодор Горанов“, ул. „Проф. Юрдан Дачков“ и ул.“Околовръстен път“:

ж.к. „Малинова долина“ - ул. „Борис Арсов“, ул. „Георги Русев“ от бул. „Симеоновско шосе“ до ул. „Петър Иванов-Вертер“ и бул. „Симеоновско шосе“ №93, №93А, №93Б и бензиностанция „Петрол“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

кв. „Манастирски ливади-изток“ - ул. „Луи Айер“ колелото на автобуса .

ж.к. „Малинова долина“ - на кръстовището с ул. „Георги Русев“ и ул. „Петър Иванов – Вертер“.

На 7 март (вторник) 2023 г. във връзка с подмяна на спирателен кран по ул. „Христо Чернопеев“, ж.к. „Гео Милев“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на:

ул. „Акад. Георги Бончев“, БАН 4-ти км., ул. „Христо Чернопеев“ от локала до бул. „Шипченски проход“, бл. 113 локал бул. „Цариградско шосе“, ул. „Коста Лулчев“ от бул. „Шипченски проход“ до ул. „Постоянство“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: кръстовището на ул. „Христо Чернопеев“ и ул. „Галилео Галилеѝ“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

