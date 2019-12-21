Олимпийският медалист в борбата Стефан Ангелов почина

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Снимка: www.bul-wrestling.org
След кратко боледуване почина Стефан Ангелов, съобщиха от Българската федерация по борба.
Той е носител на два бронзови олимпийски медала - от Мюнхен 72 и Монреал 76.
Именитият ни борец в класическия стил бе в отбора, който през 1971 година печели световната титла, побеждавайки колоса Русия на стадион "Васил Левски".
В кариерата си Стефан Ангелов има още сребро и бронз от европейско и световно първенство.
Дълги години той бе помощник треньор в националния ни отбор.