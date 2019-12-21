Олимпийският медалист в борбата Стефан Ангелов почина

След кратко боледуване почина Стефан Ангелов, съобщиха от Българската федерация по борба.



Той е носител на два бронзови олимпийски медала - от Мюнхен 72 и Монреал 76.



Именитият ни борец в класическия стил бе в отбора, който през 1971 година печели световната титла, побеждавайки колоса Русия на стадион "Васил Левски".



В кариерата си Стефан Ангелов има още сребро и бронз от европейско и световно първенство.



Дълги години той бе помощник треньор в националния ни отбор.

