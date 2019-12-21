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Олимпийският медалист в борбата Стефан Ангелов почина

Той беше помощник в националния ни отбор
21 дек 2019 15:15, Боряна Павлова
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Олимпийският медалист в борбата Стефан Ангелов почина
Снимка: www.bul-wrestling.org

След кратко боледуване почина Стефан Ангелов, съобщиха от Българската федерация по борба.

Той е носител на два бронзови олимпийски медала - от Мюнхен 72 и Монреал 76.

Именитият ни борец в класическия стил бе в отбора, който през 1971 година печели световната титла, побеждавайки колоса Русия на стадион "Васил Левски".

В кариерата си Стефан Ангелов има още сребро и бронз от европейско и световно първенство.

Дълги години той бе помощник треньор в националния ни отбор.
 

По публикацията работи: Боряна Павлова

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Анонимен преди 3 месеца
Бог да го прости.
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Анонимен преди 3 месеца
Нека почива в мир този човек с огромни заслуги към спорта ни!
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Анонимен преди 3 месеца
Бог да го прости, беше голям спортист!
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Анонимен преди 3 месеца
Жалко!
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И тоя герой преди 3 месеца
подобно на предателя Наим Сюлейманов пукна на 50 от разложен от стероидите черен дроб
слаба Богу новото поколение не се интересува от тази юдо-масонска перверзия наречена спорт
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Анонимен преди 3 месеца
Бог да го прости и вечна му памет!
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