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Разследват търновец, убил катеричка в имота си

Според закона го очакват 50 лв. глоба
17 юли 2024 11:50, Петър Бойчев
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Разследват търновец, убил катеричка в имота си
Снимка БГНЕС

Служители на полицейското управление във Велико Търново разследват стрелба със законно притежавано оръжие по дребен дивеч. Сигнал за случая е получен на 16 юли.

В хода на разследването е установено, че същия ден в имот в с. Продановци, обитаван от 68-годишен търновец, е произведен изстрел със законно притежавана ловна пушка, без ловен билет и е убита дребен дивеч - катерица.

На местопроизшествието е извършен оглед.

По случая е започнато досъдебно производство под наблюдението на Районната прокуратура  във Велико Търново.

Мъжът, който е убил катерицата, ще отговаря според чл.91 от Наказателния кодекс. Той гласи, че който, без да притежава ловен билет, убие или улови дива гъска, дива патица, дропла, лещарка, катерица, гълъб, гургулица, пъдпъдък и всички останали видове полезен дивеч, предмет на лов, се наказва с глоба до 50 лева.

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По публикацията работи: Петър Бойчев

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 6 минути
От цялата статия разбрах, че катерицата и гълъбът са полезен дребен дивеч. Живея в центъра на София, гълъбите са всичко друго, но не и полезни.
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Анонимен преди 6 минути
А горките норки ко ги правиме? Още бачка ли този животински концлагер на нашата територия?
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Април Палаузов преди 11 минути
Ха,какво значи тук една катеричка! То в Габрово мохикани от клана Дико изтрепаха дивите гъски по Янтра без пищови,а вие за една катеричка човека ще разпнете!
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Анонимен преди 11 минути
Дядото е снайперист от Сиктир Сървис, а кат ерицата е сестрата на Крукс. И защо криете, че кат ерицата е носила м16
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селянин преди 12 минути
епа я тва си ядем катерици гущери змий яребици сърнички глиганчета мечета абре сичко що мернем у гората ама и авджалъко си е проблем без половинка мернико ич ми го нема еднаж за мако да свалим горскио ама има си късмет човеко
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Анонимен преди 15 минути
Катерицата сигурно е крадила нещо или е нападала домашни животни. Тези гризачи не са толкова безобидни.
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Сайга 12 преди 15 минути
Едно уточнение. Не е само до притежание на ловен билет и карта. За законен лов трябва и така наречената ,,бележка" Друг въпрос е, че за произвеждане на изстрел в населено място регламентирано по ЗУТ, даже с ГС или пневматично оръжие, актът е от 500 до 2000 лв по преценка на началника на РПУ. Така че това id;f 50 лв не ми се връвза нещо.
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Анонимен преди 16 минути
Това не е ***, а Мата Хари. И защо криете, че е имало втори стрелец ББ
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АЗ НАЙ-ОБИЧАМ преди 16 минути
ОНИЯ КАТЕРИЧКИ, ДЕТО СА МЕЖДУ ДВАТА КРАКА
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Анонимен преди 20 минути
Да убиеш катеричка си е шизофренично. Разбирам да е невестулка влязла в двора му та да я гръмне.....1000 лева акт, к'ви 50 лева...
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Анонимен преди 23 минути
Първосигналните не съзнават, че тоя стреля в населено мястп а не в гората. Може да уцели някой човек.
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ДНЕС И ТЕ ИЗКУФЯХА преди 23 минути
ТРИЯТ ДУМАТА - "Х Л Е Б А Р К А' - КОЯТО СИ НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНА ДУМА ОТ РЕЧНИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК.... ЗАЩО БЕ, ХОРА?
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МНОГО СТРАШНА преди 25 минути
ТАЯ ГЛОБА БЕ > ЩО НЕ Я НАПРАВИТЕ НАПРАВО 50 СТОТИНКИ ?
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Анонимен преди 27 минути
5000 лева нак-малко и 1 година в психиатрията.
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Зевс преди 29 минути
И аз нямам ловен билет, но щом глобата е само 50 лева от утре съм за пернат дивеч :)
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аха преди 30 минути
А паяци може ли да се убиват или е подсъдно? Питам, понеже един трудолюбив екземпляр се е дислоцирал в дневната. В горния десен ъгъл, гледано откъм входната врата. Да не стана престъпник, без да искам.
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Равенство преди 34 минути
Значи Лисицата може да Убие Катеричка и да я Изяде, а Човек - Не Може! Следователно, този Търновец, може да ЗаЯви, че се СамоОпределя като Лисица и за това Инстинктивно е извършил деянието - това е Защита, която Брюксел - дори би Приветствал - всеки има Право да се СамоОпределя!!
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Анонимен преди 34 минути
Това е върха на дибелизма. Надявам се да е тотален фейк, защото утре ще съдят някого , че е убил плъх. Абсурди...
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Анонимен преди 36 минути
Крала му е орехите
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Анонимен преди 37 минути
Ще го глобят 50 лв, нищо повече. Но какво му е пречила катеричката, нещо го е заплашвала? Или просто ей тъй за кеф я е убил?!? Май второто.
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