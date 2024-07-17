Разследват търновец, убил катеричка в имота си

Служители на полицейското управление във Велико Търново разследват стрелба със законно притежавано оръжие по дребен дивеч. Сигнал за случая е получен на 16 юли.



В хода на разследването е установено, че същия ден в имот в с. Продановци, обитаван от 68-годишен търновец, е произведен изстрел със законно притежавана ловна пушка, без ловен билет и е убита дребен дивеч - катерица.



На местопроизшествието е извършен оглед.



По случая е започнато досъдебно производство под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново.



Мъжът, който е убил катерицата, ще отговаря според чл.91 от Наказателния кодекс. Той гласи, че който, без да притежава ловен билет, убие или улови дива гъска, дива патица, дропла, лещарка, катерица, гълъб, гургулица, пъдпъдък и всички останали видове полезен дивеч, предмет на лов, се наказва с глоба до 50 лева.

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