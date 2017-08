Morcheeba идват в оригинален състав в Ловеч

Британската трип-хоп формация Morcheeba идват в оригинален състав у нас. Заедно с италианците The Sweet Life Society те ще бъдат хедлайнери на 2 септември в най-новият музикален фестивал у нас - Love CHange Music Festival в Ловеч.

Събитието ще се проведе на 2 и 3 септември в парка на бившата казарма. На 3 септември пристигат още електронният гуру от Македония - Djaikovski с банда на живо и вокалистката Rachel West. Хедлайнер на вечерта ще е сръбската поп-рок банда - S.A.R.S., добре позната и обичана от феновете у нас.

На сцената ще видим и популярни родни артисти и групи като "Мастило", Ruth Koleva Live Band, Kottarashky & The Rain Dogs, Шкода, Plastic Bo. vs Духов оркестър "Ловеч", No Project Band.

Билети за Love CHange Music Festival могат да се закупят от системата на Eventim.bg и партньорските каси в цялата страна, както и в Билетен център НДК и билетната каса на "Арена Армеец".

Цената на билетите е както следва:

Билет за 2 септември - 30 лв./в деня на събитието 35 лв.

Билет за 3 септември - 25 лв./в деня на събитието 30 лв.

Групов билет за двата фестивални дни - 40 лв./в деня на събитието 45 лв.