Камион се вряза в пешеходци на улица в центъра на Стокхолм, съобщи шведският в. "Афтонбладет".

Загинали са трима души, съобщи радио Швеция, като се позова на очевидец.

По думите му камионът е връхлетял върху хората с висока скорост.

Камионът спрял, след като се блъснал във витрина на магазин.







Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb