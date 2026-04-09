Светкавица удари самолет над Варна

Товарен самолет (Boeing 747-443) на Atlas AIR е бил ударен от светкавица по време на излитане край Варна, съобщава специализираният сайт за метеорология MeteoBalkans.

От там допълват, че инцидентът е преминал без последствия за машината и пътниците на борда.

По първоначална информация, самолетът е попаднал в зона с гръмотевична активност, малко след излитане.

Свързани статии Светкавица удари самолет, пилотите успяха да го приземят

Въпреки удара от мълния, екипажът е запазил пълен контрол над самолета.

От авиационните власти уточняват, че подобни инциденти не са необичайни и съвременните самолети са проектирани така, че да издържат на удари от мълнии.

Конструкцията им позволява електрическият заряд да премине по корпуса, без да засегне критичните системи.