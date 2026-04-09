IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 116

Светкавица удари самолет над Варна

Инцидентът е преминал без последствия за машината и пътниците на борда

09.04.2026 | 20:53 ч. Обновена: 09.04.2026 | 20:54 ч.
Снимка: Станислав Веселинов Манолов/@MeteoBalkans

Товарен  самолет (Boeing 747-443) на Atlas AIR е бил ударен от светкавица по време на излитане край Варна, съобщава специализираният сайт за метеорология MeteoBalkans.

От там допълват, че инцидентът е преминал без последствия за машината и пътниците на борда.

По първоначална информация, самолетът е попаднал в зона с гръмотевична активност, малко след излитане.

Свързани статии

Въпреки удара от мълния, екипажът е запазил пълен контрол над самолета.

От авиационните власти уточняват, че подобни инциденти не са необичайни и съвременните самолети са проектирани така, че да издържат на удари от мълнии.

Конструкцията им позволява електрическият заряд да премине по корпуса, без да засегне критичните системи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

светкавица удари самолет Варна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem