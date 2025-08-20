Оперираха мъжа, пострадал при забитата кола в рейс в София

65-годишният мъж, който пострада тежко при катастрофата в София между лек автомобил и автобус на градския транспорт, е опериран, съобщиха от УМБАЛСМ "Пирогов".

По време на операцията травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник на мъжа. Интервенцията е извършена от екипа на доц. Михаил Рашков. След операцията пациентът остава за лечение в университетската болница.

Лек автомобил се вряза в автобус на градския транспорт в София преди дни. Един човек загина, а четирима бяха откарани в болница след тежкия инцидент. Шофьорът на автомобила беше задържан, а Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста, пише БТА.