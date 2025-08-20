IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Оперираха мъжа, пострадал при забитата кола в рейс в София

65-годишният мъж остава за лечение в болницата

20.08.2025 | 10:46 ч. Обновена: 20.08.2025 | 11:18 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

65-годишният мъж, който пострада тежко при катастрофата в София между лек автомобил и автобус на градския транспорт, е опериран, съобщиха от УМБАЛСМ "Пирогов".

По време на операцията травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник на мъжа. Интервенцията е извършена от екипа на доц. Михаил Рашков. След операцията пациентът остава за лечение в университетската болница.

Лек автомобил се вряза в автобус на градския транспорт в София преди дни. Един човек загина, а четирима бяха откарани в болница след тежкия инцидент. Шофьорът на автомобила беше задържан, а Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста, пише БТА.

