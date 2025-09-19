ДБ даде пример за "завладяната държава" с обществена поръчка за боклука в София

От “Да, България“ дадоха пример за "завладяната държава" през обществена поръчка за боклука в София. По време на брифинг Ивайло Мирчев разкри, че голяма турска фирма е отказала да вземе участие в търг за извозване на боклук. Според него причината е, че нейни камиони са били подпалени на охраняем паркинг в София.

“Преди месеци започна процедурата кои фирми ще бъдат избрани за отделните зони за почистване на София и за извозване на боклук. В първия търг, за зоната, включваща "Красно село" и "Люлин", се включва турската фирма. По закон тя трябва да предостави камиони за чистене и четири от тях, паркирани на охраняем паркинг в София, са били подпалени”, каза съпредседателят на ДБ.

Той допълни, че вчера турската фирма е отказала да вземе участие в търга. "Остава един участник, който печели, и това е компания, свързана с Таки“, добави депутатът. По думите му досега боклукът на София е извозван за 144 лева на тон, а фирмата, свързана Таки, дава цена от 420 лева на тон.

Според Мирчев фирмите една по една са били принуждавани да се отказват от участие в търговете за боклука на София.

"Два месеца по-късно, след като е подаден сигнал в МВР, нищо не е предприето. Министър Даниел Митов отлично знае за този случай“, заяви още депутатът. Според него са налични и видеозаписи. На въпрос на БТА откъде знаят, че нищо не е предприето от полицията, Мирчев заяви: ”Знаем, че се бездейства, защото сме проверили в сводките на МВР и няма информация по случая."

“Фирмата е била собственост на Marita Holding Group, която по всички показатели е свързана с всички десни ръце на Таки - Ами, Къро и всички негови съдружници в предишните му деяния“, каза другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов.

По думите му преди няколко месеца тя е била прехвърлена на управителя ѝ, който сега е собственик. „Най-голямата турска фирма няма да се откаже от голяма обществена поръчка в столицата на България, ако не знае, че зад Таки стои държавата“, добави Божанов.

Мирчев допълни, че формацията ще подаде сигнал и каза, че България не може да продължава по този начин - "да се губят стотици милиони от банда мутри, които са решили да подчиняват институциите."