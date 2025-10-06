IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Пробата на пилота, убил човек на ралито край Варна, е отрицателна

Първоначалният тест, който му бе направен, показа употреба на амфетамин

06.10.2025 | 18:37 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Отрицателна е кръвната проба за амфетамини на пилота, който извърши катастрофата по време на автомобилното състезание край Аладжа манастир.

При произшествието загина 60-годишен мъж от публиката. Сред пострадалите е 27-годишна жена, която е в реанимация с опасност за живота, както и 39-годишен мъж с фрактура на глезена.

Рали пилотът бе задържан. Първоначалният полеви тест, който му бе направен, показа употреба на амфетамин. Взета му е кръвна проба, която бе изследвана във ВМА. Тя се оказа отрицателна.

Свързани статии

Не е удължено задържането на пилота и няма привлечени към наказателна отговорност лица към момента.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

рали аладжа манастир варна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem