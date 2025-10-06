Пробата на пилота, убил човек на ралито край Варна, е отрицателна

Отрицателна е кръвната проба за амфетамини на пилота, който извърши катастрофата по време на автомобилното състезание край Аладжа манастир.

При произшествието загина 60-годишен мъж от публиката. Сред пострадалите е 27-годишна жена, която е в реанимация с опасност за живота, както и 39-годишен мъж с фрактура на глезена.

Рали пилотът бе задържан. Първоначалният полеви тест, който му бе направен, показа употреба на амфетамин. Взета му е кръвна проба, която бе изследвана във ВМА. Тя се оказа отрицателна.

Не е удължено задържането на пилота и няма привлечени към наказателна отговорност лица към момента.