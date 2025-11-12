Обратната страна: Институциите, в които бачкат без или за смешни бонуси

В Агенцията за социално подпомагане, агенция „Пътна инфраструктура“, Главната изпълнителната агенция по труда и Държавен фонд „Земеделие“ са си разделили бонуси за 30 млн. лв. през 2024 г. При бонусите на ръководни длъжности председателят на Сметната палата е получил най-голям - 113 000 лв.
В институциите и държавната администрация има и обратна страна, която бе разкрита от съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев.
"От ДБ през последните седмици представихме пред обществото структуриран преглед на допълнителните възнаграждения, раздадени в част от публичната администрация през 2024 г.
Данните показаха ясно
- Висшият административен апарат на голям брой институции си осигурява десетки милиони левове под формата на бонуси, често без прозрачни критерии и без ефективен обществен контрол.
Но също толкова важно е да бъде осветена и другата страна на системната несправедливост – институциите, в които бонуси не се изплащат изобщо или са в символичен размер, въпреки че в тях работят ключови служители с висока натовареност и обществена отговорност.
Тези случаи не просто показват липса на единна политика – те разкриват циничното разслоение в публичната администрация, в която едни се възнаграждават щедро, а други – често по-нисши по ранг, но далеч по-натоварени – буквално са забравени от механизма за признание и подкрепа.
От „Да, България“ отдавна предлагаме ясни мерки за оптимизация на разходите в администрацията. Настояваме за справедливи, публични и контролирани критерии за допълнителни възнаграждения. Време е за край на двойните стандарти и начало на реална реформа в администрацията.
Примери за нулеви или ниски бонуси в администрацията през 2024 г.:
- Служба „Военна полиция“ към МО – 0.00 лв.
- Председател, Комисия за защита от дискриминация – 1500 лв.
- Ръководител, Бюро по защита на застрашени лица – 3500 лв.
- Директор, Дипломатически институт – 2909.17 лв.
- Председател, Национална компания „Индустриални зони“ – 2000 лв.
- Главен директор, ГД „Охрана“ – 1216 лв.
- Председател, ДКСИ – 0.00 лв.
- Председател, ДА „Безопасност на движението по пътищата“ – 0.00 лв.
- Председател, ДА „Архиви“ – 4349 лв.
- Председател, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ – 0.00 лв.
- Фонд „Научни изследвания“, МОН – 0.00 лв.
- Фонд „Условия на труд“ – не се изплаща ДМС
- Фонд „Енергийна ефективност и ВЕИ“ – не се изплаща ДМС
- Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ – 0.00 лв.
- Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ – 0.00 лв.
- Изпълнителна агенция по лозата и виното – не се изплаща ДМС
- Изпълнителна агенция по горите – 0.00 лв.
- Басейнова дирекция – Западнобеломорски район – 804.24 лв./човек
- Басейнова дирекция – Черноморски район – 807.14 лв./човек
- Национален филмов център – 27 099 лв. за 12 служители
- Национален център за информация и документация – 20 923 лв. за 7 служители
- „Български пощи“ – не се изплаща ДМС
- Национален военно-исторически музей – 0.00 лв.
- Национален борд за разследване на произшествия – не получават ДМС
- ЦСМП – Стара Загора – 958 лв./човек
- Районни центрове по трансфузионна хематология (Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора) – под 3200 лв./човек
- Комисия по досиетата – не се изплаща ДМС
- Председател, НАПОО – 5775.00 лв.
- ГД „Изпълнение на наказанията“ – 608 лв./човек
- ИА по селекция и репродукция в животновъдството – не разпределя ДМС
- Национална комисия за ЮНЕСКО – не се изплаща ДМС
- Холдинг БДЖ ЕАД – не се изплаща ДМС
- Национална комисия за борба с трафика на хора – 0.00 лв.
- Централна комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – 0.00 лв.
- Национална агенция за оценяване и акредитация към МОН – 0.00 лв.
- Национален съвет за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН – 0.00 лв.