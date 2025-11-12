IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Обратната страна: Институциите, в които бачкат без или за смешни бонуси

Вижте къде не се раздават милиони

12.11.2025 | 14:28 ч. 19
Снимка: БГНЕС

В Агенцията за социално подпомагане, агенция „Пътна инфраструктура“, Главната изпълнителната агенция по труда и Държавен фонд „Земеделие“ са си разделили бонуси за 30 млн. лв. през 2024 г. При бонусите на ръководни длъжности председателят на Сметната палата е получил най-голям - 113 000 лв. 

В институциите и държавната администрация има и обратна страна, която бе разкрита от съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"От ДБ през последните седмици представихме пред обществото структуриран преглед на допълнителните възнаграждения, раздадени в част от публичната администрация през 2024 г.

Данните показаха ясно

- Висшият административен апарат на голям брой институции си осигурява десетки милиони левове под формата на бонуси, често без прозрачни критерии и без ефективен обществен контрол.

Но също толкова важно е да бъде осветена и другата страна на системната несправедливост – институциите, в които бонуси не се изплащат изобщо или са в символичен размер, въпреки че в тях работят ключови служители с висока натовареност и обществена отговорност.

Тези случаи не просто показват липса на единна политика – те разкриват циничното разслоение в публичната администрация, в която едни се възнаграждават щедро, а други – често по-нисши по ранг, но далеч по-натоварени – буквално са забравени от механизма за признание и подкрепа.

От „Да, България“ отдавна предлагаме ясни мерки за оптимизация на разходите в администрацията. Настояваме за справедливи, публични и контролирани критерии за допълнителни възнаграждения. Време е за край на двойните стандарти и начало на реална реформа в администрацията.

Примери за нулеви или ниски бонуси в администрацията през 2024 г.:

  • Служба „Военна полиция“ към МО – 0.00 лв.
  • Председател, Комисия за защита от дискриминация – 1500 лв.
  • Ръководител, Бюро по защита на застрашени лица – 3500 лв.
  • Директор, Дипломатически институт – 2909.17 лв.
  • Председател, Национална компания „Индустриални зони“ – 2000 лв.
  • Главен директор, ГД „Охрана“ – 1216 лв.
  • Председател, ДКСИ – 0.00 лв.
  • Председател, ДА „Безопасност на движението по пътищата“ – 0.00 лв.
  • Председател, ДА „Архиви“ – 4349 лв.
  • Председател, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ – 0.00 лв.
  • Фонд „Научни изследвания“, МОН – 0.00 лв.
  • Фонд „Условия на труд“ – не се изплаща ДМС
  • Фонд „Енергийна ефективност и ВЕИ“ – не се изплаща ДМС
  • Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ – 0.00 лв.
  • Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ – 0.00 лв.
  • Изпълнителна агенция по лозата и виното – не се изплаща ДМС
  • Изпълнителна агенция по горите – 0.00 лв.
  • Басейнова дирекция – Западнобеломорски район – 804.24 лв./човек
  • Басейнова дирекция – Черноморски район – 807.14 лв./човек
  • Национален филмов център – 27 099 лв. за 12 служители
  • Национален център за информация и документация – 20 923 лв. за 7 служители
  • „Български пощи“ – не се изплаща ДМС
  • Национален военно-исторически музей – 0.00 лв.
  • Национален борд за разследване на произшествия – не получават ДМС
  • ЦСМП – Стара Загора – 958 лв./човек
  • Районни центрове по трансфузионна хематология (Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора) – под 3200 лв./човек
  • Комисия по досиетата – не се изплаща ДМС
  • Председател, НАПОО – 5775.00 лв.
  • ГД „Изпълнение на наказанията“ – 608 лв./човек
  • ИА по селекция и репродукция в животновъдството – не разпределя ДМС
  • Национална комисия за ЮНЕСКО – не се изплаща ДМС
  • Холдинг БДЖ ЕАД – не се изплаща ДМС
  • Национална комисия за борба с трафика на хора – 0.00 лв.
  • Централна комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – 0.00 лв.
  • Национална агенция за оценяване и акредитация към МОН – 0.00 лв.
  • Национален съвет за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН – 0.00 лв.
