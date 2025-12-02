IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Брезник с нов режим на водата: Има по 10 часа дневно

Режимът на водата беше въведен на 18 ноември 2024 г.

02.12.2025 | 17:37 ч.
Със заповед на кмета на Брезник Васил Узунов от днес в града влиза в сила нов график за режимното водоподаване. Жителите на града ще разполагат с вода общо десет часа в денонощието.

Сутрешният интервал, в който ще има водоснабдяване през делничните дни, вече ще бъде от 5:30 до 10:30 ч., като така се удължава с час и половина спрямо досегашния график. Вечер водата ще се подава между 17:30 и 22:30 ч., вместо до 21:00 ч., както беше досега. 

През останалото време водоподаването ще бъде прекъснато. В събота и неделя графикът остава непроменен и е идентичен с този през седмицата. Контрол по заповедта е възложен на заместник-кмета на община Брезник Иван Бъчваров.

Режимното водоподаване в Брезник бе въведено със заповед на кмета и е в сила от 18 ноември миналата година. По данни на Община Брезник наличният воден обем на язовир "Красава 2" към вчерашна дата е 833 373 куб. м. / БТА

Брезник режим на водата нова заповед
