ПСС: В планините е ясно, тихо и слънчево

Добри са условията за туризъм

09.12.2025 | 10:12 ч. 0
БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Времето е ясно, тихо и слънчево, а температурите са около 0 градуса.

Снежна покривка има на височина над 1700 метра. Снегът е между 5 и 15 см и не позволява ползване на ски или шейни. 

Туристите трябва да са екипирани подходящо за зимни условия в планините, допълниха от ПСС.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

планини туризъм ПСС
