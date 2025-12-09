Режим на политическо изчакване: Задават ли се нови избори?

През последните месеци България живее в режим на политическо изчакване – много хора гледат към следващи избори, но без да са сигурни какви избори ще бъдат те. Честни, прозрачни или просто поредните, в които доверието на хората се разпада още преди урните да бъдат разпечатани

Изборният кодекс стои на пауза. Политическият часовник тиктака. Съставът на Централната избирателна комисия не отговаря на квотите в парламент, а мандатът ѝ изтича през май.

За част от експертите стои риск - да влезем в нов изборен цикъл с правила, които никой не отстоява и с институции, в които малцина вярват.

Машинното гласуване броене, скъпоплатените принтери, без ръчно преписване на протоколи, без подмяна на резултати в последния момент. Всичко това вече омръзна на всички

От едната страна стои желанието за “нов изборен модел“ — с преброителни центрове, чисти списъци, модерна технология и минимален човешки фактор. От другата — страхът от хаос, от грешки, от софтуер, когото никой не разбира и от решения, взети в последния момент.

А изборните правила не са просто технически детайл. Те са фундаментът на демокрацията. А когато фундаментът е нестабилен – разклаща всичко, което стои върху него.

В разгара на поредната политическа криза - промените в Изборния кодекс отново са на дневен ред. Но има ли воля за ефективни промени, които да пресекат порочните практики?

Дебат по темата в студиото на "Директно" с бившия председател на ЦИК Ивилина Алексива-Робинсън и заместник-председателя на Обществения съвет към ЦИК Цветелина Пенева.

Вижте повече във видеото на Bulgaria ON AIR.