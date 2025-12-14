Първият “Магазин за хората” отваря в Куклен утре

Първият държавен "Магазин за хората" ще отвори врати в град Куклен утре, съобщава Bulgaria ON AIR.

Целта му е да осигури достъп до български храни на постоянно ниски цени, както и да подкрепи българските производители.

Проектът ще стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на търговска верига в Пловдивска област. В обектите клиентите ще могат да намерят над 45 стоки от потребителската кошница с постоянно ниски цени.