Първият “Магазин за хората” отваря в Куклен утре

В него ще има 45 базови стоки с постоянно ниски цени

14.12.2025 | 16:00 ч. 45
БГНЕС

Първият държавен "Магазин за хората" ще отвори врати в град Куклен утре, съобщава Bulgaria ON AIR.

Целта му е да осигури достъп до български храни на постоянно ниски цени, както и да подкрепи българските производители.

Проектът ще стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на търговска верига в Пловдивска област. В обектите клиентите ще могат да намерят над 45 стоки от потребителската кошница с постоянно ниски цени.

Магазин за хората Куклен потребителска кошница ниски цени продукти първа необходимост
