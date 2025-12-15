IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Правителството в оставка ще заседава, има 52 точки в дневния ред

Народното събрание гласува оставката на кабинета миналата седмица

15.12.2025 | 11:13 ч.
Министерският съвет в оставка ще проведе заседание днес от 10:00 часа, а в дневния ред са предвидени 52 точки, съобщават от правителствената пресслужба.

Кабинетът в оставка ще обсъди Проект на Решение за одобряване проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

В дневния ред е и Проект на Постановление за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. за осигуряване на средства на “БДЖ -Пътнически превози" ЕООД. Сред точките е и Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столична община за 2025 г.

Миналата седмица Народното събрание единодушно прие оставката на министър-председателя  Росен Желязков. 

Тагове:

Министерски съвет оставка дневен ред Закона за бюджета ДОО министри
