Консултациите при президента продължават утре с "Възраждане" и "ДПС - Ново начало"

Държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на президентството .

Държавният глава ще приеме утре на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.

Днес при президента бяха ГЕРБ и ПП-ДБ. Президентът Румен Радев започна днес консултациите с парламентарните групи преди връчването на мандат за съставяне на правителство, след като миналата седмица правителството подаде оставка. Държавният глава разговаря с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). Евентуален политически проект на президента и участието му в избори, бюджетът за 2026 г. и промени в Изборния кодекс бяха темите на днешните разговори.

Държавният глава разговаря първо с ГЕРБ-СДС, като дойде само заместник-председателят на парламентарната група на Деница Сачева, а след нея при президента отидоха народните представители от ПП-ДБ Асен Василев (председател на "Продължаваме промяната"), Николай Денков (съпредседател на ПГ на ПП-ДБ), Ивайло Мирчев и Божидар Божанов (съпредседатели на "Да, България"), Атанас Атанасов (председател на ДСБ) и Кристина Петкова.

„Благодаря Ви все пак, че дойдохте да отсрамите и мъжете във Вашата партия. Нерядко историята е показвала, че мъжете се крият зад жени, така че Ви прави чест“, каза Радев на Сачева. Водената от Вас коалиция прояви мъдрост и подаде оставка в резултат на мащабните протести, обхванали цялата страна. От Вас се очаква да проявите и отговорност, воденото от Вашата партия правителство да продължи да изпълнява в пълен обем своите конституционни задължения, каза още Румен Радев.

Единственият генерал в политиката, за когото работя, добре знае кога е време за мъже и кога за жени. Досега решенията му са показали, че мъдростта е по-важна от грубата демонстрация на сила, отговори Деница Сачева.

Ново управление в това Народно събрание е невъзможно и силно нежелателно, заяви Асен Василев.

Според президента правителството бе принудено да подаде оставка заради управленския модел и поведението на своите лидери.

За евентуален политически проект на президента

От ГЕРБ-СДС призоваха държавния глава да определи дата за избори, както и да участва в тях със свой проект, предвид това, че според тях Радев често създавал политически проекти.

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов поиска Радев да каже дали ще прави свой политически проект и дали ще се яви на задаващите се предсрочни парламентарни избори. С кого разговаряме в момента – с президента или с конкурента, допълни той.

Що се отнася до мой политически проект – аз не говоря за такъв, но от години непрекъснато се говори и се внушава. Не е мястото тук за дебати има ли го, няма ли го. Предлагам Ви да не допускаме тези консултации да се превръщат в предизборна кампания, заяви държавният глава.

Бюджет 2026

Съгласно Конституцията, правителството е длъжно да изпълнява своите задължения в пълен обем, докато се смени от служебно правителство, отбеляза Румен Радев.

Още днес, вероятно в следващите часове, ще бъде внесен т.нар. удължителен бюджет, заяви Деница Сачева. По думите ѝ по отношение на бюджета синдикатите и работодателите трябва да питат вече опозицията и президентството защо не се приема, тъй като те призовавали за удължителен бюджет.

Никога не съм казвал, че трябва да има удължен бюджет, отговори президентът.

Минималната работна заплата е определена вече с постановление на Министерския съвет на друго ниво и тя трябва да бъде предвидена и в закон, обясни Асен Василев. ПП-ДБ се надяват т.нар. удължителен бюджет да бъде внесен тази седмица и заявиха готовност депутатите от парламентарната група да работят между Коледа и Нова година. Василев отбеляза също, че актуализацията на пенсиите се прави от 1 юли, така че ще има възможност да се приеме нов бюджет от ново правителство.

Изборният кодекс

Президентът попита дали от ПП-ДБ ще инициират промени в Изборния кодекс, „така че да имаме по-голяма прозрачност и честност“. Конституционният съд констатира редица процедурни и организационни проблеми при последните парламентарни избори, отбеляза държавният глава. Той заяви, че подкрепя 100 % машинно гласуване с контролно броене на разписките.

От ПП-ДБ настояха за промени в Изборния кодекс, с които да бъде въведено изцяло машинно гласуване.

Според Сачева трудно би се постигнал консенсус в този парламент. Това не значи, че темите няма да бъдат обсъждани в Народното събрание, то ще реши, коментира тя. Друг е въпросът, според нея, доколко е удачно измененията в кодекса да бъдат правени непосредствено преди избори.