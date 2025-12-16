Консултациите при президента продължават с "Възраждане" и "ДПС - НН"

Консултациите при президента с парламентарните партии продължават днес, наред са "Възраждане" и "ДПС - Ново начало".

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на президентството.

На 16 декември държавният глава ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.

"Страната ни се намира в сложна обществено-политическа ситуация, с правителство, което бе принудено да подаде оставка заради управленския модел и поведението на своите лидери", посочи президентът на започналите вчера консултации с парламентарните партии.

Изходът от настоящата политическа криза са предсрочните избори, отговориха от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната-Демократична България".

"Виждате ли възможност, нова управленска конфигурация в рамките на 51-ото Народно събрание или отиваме на предсрочни парламентарни избори? Кога да бъдат тези избори? Ще инициирате ли промени в Изборния кодекс?"

Тези въпроси президентът ще постави днес пред двете партии. Очаква се през следващите дни президентът да разговаря с представителите на останалите 5 парламентарни формации.