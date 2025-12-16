38-годишен затворник почина в линейката, разследват причините

38-годишен затворник, изтърпяващ наказанието си в затворническото общежитие в дупнишкото село Самораново, е починал вчера на път за болница, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Мъжът е от Перник.

Мъжът е бил транспортиран с линейка от затворническото общежитие в Самораново към здравно заведение.

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, като следи от насилие не са установени.

Тялото е транспортирано за аутопсия в кюстендилската болница. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница.

Работата по случая продължава под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура - Кюстендил.