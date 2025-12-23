IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Десислава Станкова представи своя версия на "Рождество" на голямата Ваня Костова

Видеото към песента е снимано в над 200-годишна православна църква

23.12.2025 | 17:22 ч. 0
В навечерието на празниците певицата и вокален педагог Десислава Станкова представи своята версия на песента "Рождество" - изпълнена от незабравимата Ваня Костова. 

"Реших да запиша тази песен, защото има силно послание и емоция. Именно това е - да се обърнем към себе си, да бъдем човечни, да се смирим. Песента за мен е специална, с огромно уважение и почит към певицата Ваня Костова", каза певицата в "България сутрин".

Станкова сподели, че и като майка, и като педагог усеща силно текста на песента.

"Това за мен е сбъдната мечта, да реализирам продукта, не само като изпълнител, а вече и като видео продукт. Текстът е толкова дълбок и трябва да осъзнаем, че няма как да не преминем през изпитания и болка, за да израснем и вървим напред", посочи певицата пред Bulgaria ON AIR.

"Най-старата във Варненска и Великопреславска митрополия, заедно с 91-годишната баба Атанаска от село Миланово и Виолета Димитрова - 10-годишното момиче, успяхме да осъществим минало, настояще и бъдеще", обясни Десислава Станкова.

Тя сподели, че като педагог отговорността е голяма.

"Аз съм пример и авторитет за моите ученици. Искам да ги науча да бъдат хора. Приемам професията като възпитание чрез изкуството и песента. Невинаги можем да сме първи на конкурс, но трябва да се научим да бъдем на първо място в живота хора", подчерта още певицата.

