Новини

За ЧНГ: Голяма авария оставя хиляди без парно и топла вода в София

“Топлофикация”: Отстраняването на проблема няма да приключи до края на годината

30.12.2025 | 16:15 ч. 15
БГНЕС

Поредна голяма авария по топлопреносната мрежа остави без парно и топла вода голяма част от центъра на София. От “Топлофикация София“ съобщиха, че отстраняването на проблема няма да приключи до края на годината.

Засегнати са абонати в обширен район, включващ части между бул. “Сливница“, бул. “Христо Ботев“, ул. “Ивайло“, ул. “Отец Паисий“, ул. “Дамян Груев“, ул. “Добруджански край“, ул. “Княз Борис I“, ул. “П. Парчевич“, бул. “Патриарх Евтимий“, бул. “Прага“, ул. “Доспат“, бул. “Тотлебен“ и бул. “Пенчо Славейков“. По данни на дружеството, списъкът с улици и квартали продължава да се актуализира.

Без отопление и топла вода са останали и сгради в близките райони Зона Б-5, Зона Б-18, квартал “Сердика“ и “Крива река“.

От „Топлофикация София“ уточняват, че се работи по отстраняване на аварията, като се очаква топлоподаването да бъде възстановено на 1 януари 2026 г. около 12:00 часа.

Топлофикация София авария парно топла вода център
