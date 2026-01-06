IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Запрянов: Политическата криза спира модернизацията на армията

Все пак добави, че перспективата през 2026 година е много добра

06.01.2026 | 13:25 ч.
Перспективата през 2026 г. от гледна точка на постигнатото през 2025 г. е много добра, но политическата криза, в която настъпваме, и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията, докато не се приеме нов бюджет.

Мнението е на министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, който присъства на традиционния водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия.

Запрянов допълни, че през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500.

Националният план се намира в Европейската комисия и отзивите са, че деветте ни проекта ще бъдат одобрени и чакаме през февруари съветът да предложи заемно споразумение за 3 млрд. и 260 млн. В условията на политическа криза и удължен бюджет, в който не може да се правят заеми, означава, че ще трябва да минат изборите, да има избрано правителство и парламент, който да одобри заемите, допълни министърът в оставка. 

Запрянов отбеляза, че постигнатото през 2025 г. е давало възможност да се продължи модернизацията на армията, но в тези условия ще трябва Министерството на отбраната и отбранителният сектор да изчакат.

“За година от 28% некомплект сме намалили с 4,3% на войниците, а общо за армията с 2%, но в условията на удължен бюджет няма предвидени пари нито за наемане на военнослужещи нито за продължаване на модернизацията”, каза още Запрянов.

 

Атанас Запрянов министър на отбраната в оставка армия модернизация бюджет
