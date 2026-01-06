Ученици от Пловдив трупат практика в реална работна среда

В Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Арх. Камен Петков" в Пловдив учениците трупат практически опит още преди да завършат училище – благодарение на проект "Модернизиране на професионалното образование и обучение".

Проектът дава възможност на младежите да се включат в допълнителни практики и обучения по дейности 7 и 8, които ги срещат с реални работодатели и реални професионални задачи.

"Проектът "Модернизиране на професионалното образование и обучение“ предоставя възможност на учениците да се включат в ученически практики, работа в реална работна среда във фирми. Там извършват своята практика в рамките на 240 часа. Около 3 месеца продължава тяхната практика, след което приключва със сертификат, удостоверение и стипендия, която получават като възнаграждение за извършения труд", казва директорът на ПГАСГ "Арх. Камен Петков" инж. Атанаска Вълканова.

Освен практически умения, обучението дава на учениците увереност и по-ясна представа за професионалния им път – дали ще продължат във висше учебно заведение или ще се реализират директно на пазара на труда.

Училището работи в партньорство с частния сектор и различни администрации на територията на област Пловдив. Практическата подготовка е ключова и за учителите, които виждат как наученото в класната стая оживява на терен.

"Винаги съм казвала, че най-добрият учител е практиката и на децата страшно много им харесва. Когато цялата тази информация, с която ние ги запознаваме в училище като учебен материал, могат реално да приложат в реална работна среда, и съм изключително доволна от техния ентусиазъм, с който те се справиха", споделя инж. Мария Трапова - учител по професионална подготовка.

По думите ѝ учениците осъзнават стойността на знанията си едва когато ги приложат в реални обекти, институции и фирми. А това често се оказва решаващо за избора им да продължат развитието си в професията.

"И когато вече те се докоснат в един реален обект до строителни материали или дори административната работа, вече те наистина осъзнават какво учат, когато го приложат в действителност", посочва още инж. Трапова.

За самите ученици практиките са първата истинска среща с професията и с изискванията на реалната работна среда.

Освен професионални умения, учениците развиват и т.нар. трансверсални компетентности – работа в екип, комуникация и отговорност.

Проектът помага на младите хора да видят реалните възможности за реализация след завършване на професионалната гимназия.

"След завършване на Професионалната гимназия може да се реализираме в три сфери – да работим в частни фирми, в общини или в службите по кадастър", отбелязва ученичката в 12 клас Нилай Руфат.

Проект "Модернизиране на професионалното образование и обучение" по Програма "Образование" се реализира с подкрепата на Европейския социален фонд плюс и национално съфинансиране и ще продължи до 2029 година.