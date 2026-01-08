НОИ уверява: Пенсиите не са намалени след преминаване към еврото

Управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева увери, че плащанията на пенсиите са гарантирани, а осъвременяването от 1 юли не е под въпрос въпреки удължителния бюджет.

“Нито един пенсионер не е получил намален размер на пенсията след превалутирането в евро, а процесът е преминал напълно прозрачно и без технически проблеми”, увери в интервю за БНТ Начева.

Управителят на НОИ добави, че нито една пенсия не е променена или намалена. “Превалутирането се извършва в полза на лицата по един единствен официално обявен курс - 1,95583”.

По думите ѝ най-голямото притеснение сред възрастните хора е било дали ще получат същия размер на пенсиите си след въвеждането на еврото. Експертът подчерта, че процесът е напълно прозрачен и предвидим - системите на НОИ генерират автоматично превалутирането и всеки може във всеки момент да получи информация.

Информационна кампания

Начева отчете ключовата роля на информационната кампания, проведена съвместно с Български пощи, кметствата и местните администрации.

От началото на януари се отчита рязък скок в използването на електронния портал на НОИ, в който вече са обединени всички услуги на института, съобщи още Караиванова-Начева. Чрез портала гражданите могат да подават заявления за обезщетение за безработица, да заявяват документи от осигурителния архив, както и да проверяват данни за осигурителен стаж и доходи.

"Виждаме голям ръст на запитванията още в първите дни на януари, което означава, че порталът се използва активно", каза управителят на НОИ. Начева добави, че сред най-популярните услуги е тази за рогнозен размер на пенсията. Достъпът се осъществява с ПИК или КЕП.

"Всеки, който въведе данните си за стаж и доходи, може да получи прогнозния размер на своята пенсия директно през портала", обясни Караиванова-Начева.