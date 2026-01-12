Опасен лед в София: Ходиш приклекнал, не знаеш къде да стъпиш

Опасен лед в София и по улиците, и по тротоарите. Седмицата започва с минусови температури дори и през деня.

По данни на Столичния инспекторат над 50 са снегопочистващите машини, които през нощта са извършвали обработване с противозаледяващи смеси както в централната градска част, така и в различните квартали.

Почиствани са и тротоари. Проверката на Bulgaria ON AIR обаче показа, че на места във вътрешноквартални улици все още има опасни заледявания.

От Столичния инспекторат напомнят на собствениците и наематели на търговски обекти, че почистването пред обектите е тяхно задължение. същото важи и пред входовете на жилищни сгради.

"Ходиш леко приклекнал. Слизането от тролеите, автобусите и трамваите на заледен тротоар е опасно, не знаеш къде да стъпиш", коментира столичанка.

Според хората малките улици не се чистят.

"Надявам се, че нещата ще се оправят", "има много вода, която е замръзнала, можело е нещо да направят. Улиците, по които се движа, не са разчистени, хлъзгави са", посоха още столичани.

"Във всички квартали се работи и се разпръскват смеси против обледяването. Приоритетно се почистват тротоарите, на масов градски транспорт, спирките. След това се започва поетапно около училища, детски градини, институции. Над 50 санкции са наложени с глоба с фиш на ползватели, още от първия сняг преди два дни", обясни Стела Стоянова от Столичния инспекторат.