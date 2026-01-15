IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Добри са условията за туризъм в зимните курорти

Съоръженията работят, съобщиха от ПСС

15.01.2026 | 11:24 ч. 0
Добри са условията за туризъм в зимните курорти

Във високите части на планините условията не са подходящи за туризъм. В зимните планински курорти има добри условия за туристите, посочиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите в планините са отрицателни и варират между минус един и минус пет градуса. Облачно и мъгливо е във високите части, с умерен до силен вятър. 

Съоръженията по курортите работят, посочиха още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще е предимно слънчево. Високите части преди обяд ще бъдат в облачния слой – с мъгла. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.                            
  

