13,9 градуса бяха измерени в Ловеч

От утре страната навлиза в типичен зимен режим

15.01.2026 | 18:07 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

В Ловеч бе измерена максимална температура от 13,9 градуса към 14:00 часа днес. Това съобщиха от хидрометеорологичната станция в града.

Това обаче не са най-високите градуси от началото на годината. На 2 януари термометърът е отчел 14,3 градуса.

В много градове на страната днес температурите са пролетни със стойности около 10 градуса над нулата.

Според синоптика Петър Янков обаче днес е последният по-топъл ден за месеца, а от утре страната навлиза в типичен зимен режим с рязко понижение на температурите, снеговалежи и повишен риск от заледявания. 

 

 

време Ловеч температура
