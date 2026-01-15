13,9 градуса бяха измерени в Ловеч

В Ловеч бе измерена максимална температура от 13,9 градуса към 14:00 часа днес. Това съобщиха от хидрометеорологичната станция в града.

Това обаче не са най-високите градуси от началото на годината. На 2 януари термометърът е отчел 14,3 градуса.

В много градове на страната днес температурите са пролетни със стойности около 10 градуса над нулата.

Според синоптика Петър Янков обаче днес е последният по-топъл ден за месеца, а от утре страната навлиза в типичен зимен режим с рязко понижение на температурите, снеговалежи и повишен риск от заледявания.