Хранителни продукти без документи за произход са иззети на "Капитан Андреево" и в Любимец

Хранителни продукти без документи за произход са иззети на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" и в Любимец, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и от Регионалния пресцентър на Областната дирекция на МВР в Хасково.

На пункта с Турция на 14 януари инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на БАБХ, съвместно със служители на Агенция „Митници“, са установили и иззели 440 кг млечни продукти при проверка на лек автомобил, влизащ в страната. По-рано тази седмица на пункта е проверен и автобус с турска регистрация. При проверката е установено превозване на 400 кг овча лой без необходимите документи.

Служители на реда от Любимец са проверили вчера на булевард „Одрин“ товарен автомобил. В колата, управлявана от 38-годишен мъж от Свиленград, са намерени 400 кг пилешко месо и 8640 яйца, за които мъжът не е представил документи за произход. За случая е уведомена Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково.

Последният случай на конфискувани хранителни продукти без документи в региона бе на 18 ноември миналата година на "Капитан Андреево". Тогава при съвместна операция на полиция и митница бяха иззети пилешко месо, овча лой и яйца.