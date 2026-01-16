IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Върви се към силово въвеждане на нова изборна технология, която ще отблъсне избирателите

Цветелина Пенева: Новият вид технология ще е не само за избиратели, но и за експерти

16.01.2026 | 15:12 ч.
Не е изпуснат последният влак за въвеждане на 100% машинно гласуване, ако има консенсус в Народното събрание, какъвто вчера не видяхме и затова законопроектът за това на ПП-ДБ беше отхвърлен в комисия, коментира Цветелина Пенева от Обществения съвет на ЦИК.

По думите ѝ посоката в правната парламентарна комисия е ясна - силово въвеждане на нова технология, която е напълно непозната за избирателя, за експертите и за членовете на ЦИК.

“На обществата се предлага една нова технология, която би отблъснала избирателите”, добави пред БНР Пенева.

"Представете си как за два месеца трябва да обучим хората да работят с нов вид технология, защото избирателят ще попълни хартиената бюлетина, но после той собственоръчно ще трябва да я пусне в оптичното сканиращо устройство. А и бюлетината не е сгъната, което означава, че лесно тайната на вота може да бъде разкрита, това е не по-малко притеснително. Когато не е имало време за пилотно тестване как работят тези машини, не е имало време за демонстрации и да оставим избирателят да се бори с поредната технология, която е сложена в изборните помещения”, обясни Пенева.

Тя цитира интервю от преди Нова година на депутатката от ИТН Павела Митова, че на министъра на електронното управление му е било възложено да събере оферти и възможности за закупуване или за наемане на такива устройства за сканиране и автоматизирано преброяване на хартиени бюлетини.

"За мен това означава подготовка за въвеждане на такава технология. Павела Митова подробно обясни в това интервю, че са викани на консултации представители на основните ведомства и институции, които се занимават с организирането на изборите, като цитира Министерството на електронното управление, "Информационно обслужване", ЦИК, въпреки че г-жа Камелия Нейкова отрече ЦИК да е участвала в такива предварителни консултации”, каза в заключение Пенева.

ЦИК гласуване машини вот предсрочни избори
