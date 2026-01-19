Костадинов: Каква е българската позиция по отношение на Гренландия?

"Конфликтът на САЩ с Дания за Гренландия не само се задълбочава, но вече обхваща и други държави. Германия, Великобритания и още шест по-малки се обявиха твърдо в подкрепа на Дания и дори изпратиха символични военни контингенти в Гренландия за защита на острова от американска агресия. Очертава се сериозен вътрешно натовски проблем, който може да доведе дори до разпад на НАТО", се казва в позицията на Костадин Костадинов от “Възраждане”, разпространена до медиите.

Според Костадинов Дания вече е заявила, че ако САЩ нападнат Гренландия, кралството ще напусне алианса.

“Каква е българската позиция в този момент? Естествено, такава липсва", казва лидерът на “Възраждане”.

Костадинов добави, че единствено неговата партия е излязла в подкрепа на американските претенции към Гренландия. Според него страната ни не може да стои неутрална, дори и да иска - просто защото е обвързана с чл. 5 от договора за НАТО, който я задължава да брани свой съюзник, ако е нападнат.

“Ако обаче нападателят е друг съюзник от НАТО, България ще бъде принудена да избере страна, иска или не иска”, казва Костадинов и допълва, че ситуацията, на която сме свидетели, е исторически момент, който се случва веднъж на няколко поколения и припомня, че последният подобен е бил в края на 80-те години на миналия век, когато се разпадаше световната комунистическа система.

“Сега се разпада световният неолиберален ред”, казва Костадинов.

“Днес започва Световният икономически форум в Давос, където се събират всички апологети на глобализма. За първи път той ще се състои без своя основател Клаус Швааб, който подаде оставка, и под тягостното впечатление от напускането на САЩ на 66 световни организации. Къде е България във всички тези събития? Липсва, както винаги”, добавя лидерът на "Възраждане".

Костадинов призова за подкрепа на САЩ към Гренландия и напускане на НАТО. Според Костадинов е очевиден фактът, че тази организация не съществува, за да защитава своите членове, а за да води агресивна политика срещу Русия.

"При настоящото задълбочаващо се руско-американско разбирателство, НАТО, като един анахронизъм от времето на Студената война, става напълно излишно. Разбира се, една такава позиция ще означава конфликт с Европейската комисия, но ЕС се превърна в не по-малък проблем за националната сигурност на България със своята агресивна политика на вмешателство във вътрешните ни работи и незаконното анексиране на страната ни в еврозоната”, се казва още в декларацията на Костадинов.