Надежда Йорданова начерта червени линии, чака позициите на Радев

Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите, каза в парламента Надежда Йорданова от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в коментар за оставката на държавния глава и в отговор на въпроса дали от ПП-ДБ виждат допирни точки с него или по-скоро червени линии.

По думите й всеки, който има желание и може да разговаря с тях, първо трябва да се определи по двата репера – антимоделът „Борисов-Пеевски“ и проевропейска България.

Йорданова посочи, че слизането на Румен Радев на партийната арена по никакъв начин не променя приоритетите на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

„Ние сме и продължаваме да бъдем политическа сила, която работи за разграждането на модела „Борисов-Пеевски“, на завладяната държава и също така отстояваме силна България, в силна Европа, изцяло силно проевропейски път“, добави тя.