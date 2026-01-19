IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

Надежда Йорданова начерта червени линии, чака позициите на Радев

Влизането му в политиката не променя приоритетите на ПП-ДБ

19.01.2026 | 19:51 ч. Обновена: 19.01.2026 | 19:51 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите, каза в парламента Надежда Йорданова от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в коментар за оставката на държавния глава и в отговор на въпроса дали от ПП-ДБ виждат допирни точки с него или по-скоро червени линии.

По думите й всеки, който има желание и може да разговаря с тях, първо трябва да се определи по двата репера – антимоделът „Борисов-Пеевски“ и проевропейска България.

Свързани статии

Йорданова посочи, че слизането на Румен Радев на партийната арена по никакъв начин не променя приоритетите на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

„Ние сме и продължаваме да бъдем политическа сила, която работи за разграждането на модела „Борисов-Пеевски“, на завладяната държава и също така отстояваме силна България, в силна Европа, изцяло силно проевропейски път“, добави тя.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

надежда димитрова
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem