"Рудозем - Ксанти" вече е отворен, ще преминават автомобили до 3,5 тона

С официална церемония беше открит пътният участък от Димарио до българо-гръцката граница край Рудозем. С пускането в експлоатация на пътната отсечка се отваря за движение граничният преход "Рудозем - Ксанти", през който ще преминават автомобили до 3,5 тона.

Събитието се проведе на гръцка територия. Българската делегация беше водена от външния министър в оставка Георг Георгиев, който се поздрави с министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димос, начело на делегацията от гръцка страна.

Отварянето на пътя през границата ще е ключово за региона и подобрява транспортната свързаност между двете държави, коментираха официалните лица.

На събитието от българска страна присъстваха и Гроздан Караджов, заместник-министърът на регионалното развитие Дора Янкова, областният управител на Смолян Захари Сираков, кметове на общини в Смолянска област.

На мястото на неработещия граничен пункт пристигна гръцкият заместник-министър на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас.

Това е последната стъпка от продължителен и много важен за регионите и от страна на България и Гърция процес, който финализира свързаността между нашите страни, коментира пред журналисти Георг Георгиев. Според него това е свързано с икономическо благосъстояние, транспортна свързаност, връзки между хората, културен обмен, туризъм и в крайна сметка благосъстояние и за България и за Гърция. Този процес, благодарение на това правителство, се завършва, допълни външният министър.

Изграждането на граничен пункт при Рудозем бе договорено с българо-гръцко споразумение през 90-те години. Отварянето на трансграничния път е отлагано в продължение на десетилетия, а последните спънки за откриването на трасето бяха свързани със забавяне на строителството на трасето на гръцка територия. Завършването на участъка от Димарио до границата отстранява и последната пречка, за да се пусне в действие пътя. След влизането ни в Шенгенското пространство през 2025 г., изграденият с европейско финансиране ГКПП „Рудозем – Ксанти“ стана излишен преди още да бъде въведен в експлоатация. Свободното преминаване без граничен контрол по прехода Рудозем – Ксанти става възможно едва след предстоящото откриване на участъка от Димарио до границата. На този етап разрешеният трафик е да бъде за автомобили до 3,5 тона.

Отварянето на пътя Рудозем – Ксанти ще стимулира икономическото развитие на област Смолян, активизирайки туризма и бизнеса от двете страни на границата, коментират представители на Областната и общински администрации в региона.