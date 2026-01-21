Бизнесът категорично се обяви против приетия на първо четене от Народното събрание законопроект относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги.

"Административното натоварване ще бъде огромно, започват да се появяват мнения, че това ще наруши правилата на доставки по цялата хранителна верига. Очакваме натиск върху целия сектор, включително с отлив от продажби на определени стоки, намаляване на работната ръка. Този закон ще принуди част от търговците да предпочетат вносните стоки. Това застрашава продоволствената сигурност на страната, никой няма да продава без печалба. Когато една стока я няма, това повишава цената", предупреди изп. директор и представляващ "Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ" д-р Йордан Господинов в студиото на "България сутрин".

Той подчерта, че секторът, в който работи, е експортно ориентиран, в който се внася 4 пъти повече суровина, отколкото се произвежда.

"Въпросът е искаме ли да се превърнем в пазар за нискокачествени вносни храни,

или нашата суровина да влиза в нашите производства и магазини. Ще има увеличение на сивия сектор - това трябва да плаши политиците, те трябва да плащат заплати на държавните чиновници. Малките фирми ще фалират", убеден е д-р Йордан Господинов.

Изпълнителният директор на Сдружението на производителите на растителни масла и преработватели на маслодайни култури у нас - Константин Азов, е категоричен, че дефицитът на стоки ще върви заедно с дефицита на доверие.

По думите му не е конкретизиран органът, който ще определя себестойността на продуктите.

"Има много добър Закон за въвеждане на еврото, работещи регулатори. Проверките какво показват - само 7% нарушения. Това означава, че приетият закон работи добре", даде пример Азов.

Той е убеден, че

общ подход към всички сектори не може да има

Гостът припомни, че при слънчогледовото олио ситуацията е стабилна и няма драстично поскъпване през последните 5 години.

"Едровата цена през 2021 г. е била 3,15 лв., сега отново е 3,15 лв. Когато има конкурентоспособен сектор, тогава може да има стабилни цени. В България производството на слънчоглед е около 1,8 млн. тона, мощностите на сектора са за над 4 млн. тона. По непонятни причини преди две години беше спрян вносът от Украйна, което е необосновано. България не може да произведе такава суровина", заяви Константин Азов.

В ефира на Bulgaria ON AIR д-р Йордан Господинов посочи, че електроенергията е поскъпнала от 90 на 250 евро, горивата също са поскъпнали, има увеличение на работните заплати, осигуровките. Собственик на фабрика трябва да намери приходи, за да може да плаща.

"Една скумрия е поскъпнала около 2 пъти за година и половина. Заради световната икономика рибата липсва като храна. Европа произвежда около 10%, внасяме от Виетнам, Камбоджа, Америка. Внасяме, преработваме и продаваме", каза д-р Господинов.

България от години е световен вносител на суровина и износител на преработени продукти

По думите на гостите има сериозен контрол, а БАБХ се справя перфектно.

"Факт е, че сме лидери в преработката и изнасянето без проблеми на паразите. Не трябва да се мисли, че лошата продукция отива за българския пазар, а хубава в чужбина. Ако искате да си купите нещо по-евтино, може да е с повече добавки, но това не означава, че продуктът е вреден", даде пример д-р Господинов.

Български рибни продукти са на пазари като Италия, Испания, а в Португалия ядат наша цаца, изтъкна той.