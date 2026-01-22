Бойко Рашков готов пак за служебен министър на вътрешните работи

Бойко Рашков обяви, че би приел отново да стане служебен министър на вътрешните работи. Депутатът от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) коментира темата пред ТВ1.

По повод спекулациите, че служебен премиер ще е Андрей Гюров и спрягането на Рашков за бъдещ вътрешен министър, народният представител бе попитан дали би приел поста.

"Бих приел с отговорност подобно предложение и се надявам Министерството на вътрешните работи да се справи с тези задачи, които му предстоят", отговори Бойко Рашков. „Но, разбира се, това са едни бъдещи действия, които се очакват от цялото общество и аз мисля, че не е много редно да коментирам предварително онова, което действително се среща в публичното пространство", допълни той.

След въпрос ясно ли е какво трябва да направи, ако стане вътрешен министър, Рашков заяви: "Разбира се, повече от ясно е това."

На питане може ли да бъде отстранен от Народното събрание, той отговори, че по закон министър не може да бъде едновременно депутат. На въпрос може ли да се кандидатира за народен представител той отговори така: "Не, перспективата е ясно каква е", обясни той.

"Най-вероятно ще се формира служебен кабинет другата седмица, или в рамките на десет дни. Когато се реши този въпрос – който е дал съгласие да участва в едно такова служебно правителство, той не може едновременно с това да се кандидатира и да влезе в листи за народен представител и това е известно по закон. Така че тука нямаме никакво колебание."