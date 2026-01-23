ДБ поиска КС да се произнасе преди ратификацията за Борда на мира

"Демократична България" ще настоява Конституционният съд да се произнесе по съответствието на подписания от премиера в оставка вчера документ за участието на България в "Съвета за мир" на Доналд Тръмп с основните положения и изисквания на Конституцията.

Позицията ни по повод изявлението на правителството, че следващата седмица ще внесат за ратификация в НС подписания документ за присъединяване на България към Борда на мира е следното: настояваме преди ратификацията да имаме произнасяне от страна на Конституционния съд за преценка на съответствието на подписания документ с основните положения и изисквания в Конституцията. Това обяви депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Надежда Йорданова в кулоарите на парламента.

Такова правомощие има, процедурата е предвидена с основанието в чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на България. Има практика в нашата страна и с оглед спазването на всички изисквания, ние ще предприемем действия да настояваме именно преди ратификацията да има произнасяне от страна на КС, поясни Йорданова.

Бившият правосъден министър изтъкна, че не са ясни целите и обхвата на подписаната от Желязков харта. По думите ѝ докато няма ратификация - подписаният международен документ не влиза в сила.

Припомняме, че вчера премиерът в оставка Росен Желязков подписа харта, според която страната ни се присъединява към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов допълни, че не е ясно какво точно представлява "Съветът за мир" на Тръмп - НПО или международна организация:

"Наредихме се в до Беларус и Унгария и в редица държави с авторитарни режими, крале и т.н. Украйна отказа именно заради Беларус. Ако мислим, че това нещо ще постигне мир - едва ли ще го направи."

По думите му така се маргинализираме в Европа и заставаме в ъгъла на ЕС. Според Божанов вероятно ще търпим дълготрайни щети за българската икономика заради това решение.

Божидар Божанов коментира темата с промените в Изборния кодекс и липсата на кворум в Народното събрание. "Явно липсва мнозинство за каквото и да било, особено за оптичните скенери. Може би твърде многото гласове на опозицията, на експерти са убедили управляващите, че това ще бъде огромен скандал и рискува изборния процес. Ние смятаме, че тази тема трябва да приключи. Няма повече никакво време за експерименти с Изборния кодекс", посочи той.

Попитан дали ПП-ДБ биха работили с президента Румен Радев в бъдеще, Божанов отговори:

"Много ясно сме заявили къде стоим. Нашите приоритети са България да е в сърцето на Европа и да участва активно в общата европейска сигурност и борбата с корупцията."

Другият съпредседател на Да, България Ивайло Мирчев заяви, че ще подадат нов сигнал срещу лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, свързан с трети лица и фирми, които са предоставили услуги в негова полза:

"За това има индикации и данни, и ще е нашият следващ сигнал до прокуратурата. Той си ги е декларирал в КПКОНПИ. Обикновено са фирми."