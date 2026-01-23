Цеков: Радев губи комфорта на обединител и да пита, без да отговаря

Няма да има изненди – Конституционният съд ще потвърди оставката на президента Румен Радев, заяви пред bTV преподавателят по Конституционно право доц. Борислав Цеков. Според него висшите магистрати трябва само да установят автентичността на свободната му воля да напусне поста на държавен глава, че това не е станало под заплаха или принуда.

По думите му решението влиза в сила веднага, не се чака обнародването му в Държавен вестник, след което вицепрезидентът трябва да стане държавен глава.

„Илияна Йотова в пълнота ще осъществява конституционните функции на президента. Клетва трябва да има, длъжностите са напълно различни, тя е положила клетва като вицепрезидент. Може да се допусне модификация – да не е пред Народното събрание, а пред Конституционния съд. Това е и акт на поемане на отговорност пред нацията, не е някакъв казус“, заяви експертът.

Цеков коментира, че не може да се говори за оспорване на легитимност в случая.

„Мотивите за една оставка може да бъдат от лични, през здравословни до политически. За мен тази оставка е дори закъсняла. Аз самият съм призовал президента да изпълни клетвата си и да завърши своя мандат. Но при положение, че през последните няколко години, от сутрин до вечер – съвсем целенасочено се внушаваше, че президентът гради своя политическа сила, това беше почтеният изход, да отиде на политическия терен“, обясни преподавателят по Конституционно право.

Цеков заяви, че подавайки оставка Румен Радев губи позицията си на фигура, която обединява нацията. По думите му той губи и комфорта да задава въпроси, без да дава отговори.

„Сега той и партията му ще бъдат в позиция да дават конкретни отговори, а ако не могат да ги дават – да си понесат отговорността за това. Един от тези въпроси е за споменаването от негова страна за нов обществен договор. Ако това не е едно клише, а е в сериозния политико-правен смисъл, дължи много сериозно обяснение защо поставя под съмнение българската Конституция“, заяви още той.

Свързани статии Изненада: Желязков редом до Тръмп в подписването на Хартата на Съвета за мир

Експертът коментира още и подписаният документ от премиера в оставка Росен Желязков по време на учредяването на „Борда за мир“. По думите му последната дума има Народното събрание и то може да отмени акта.