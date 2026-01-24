В петък на 78-годишна възраст е починал актьорът Стоян Георгиев, почетен гражданин на Ловеч, съобщават от Драматичен театър „Борис Луканов“ - Ловеч.

„Като жива легенда на ловешкия театър той носеше паметта и духа на изкуството. Беше вдъхновител и фар за младите. Пресъздаде множество роли на театралната сцена и в киното. Работеше с децата от няколко града, изявен деец на читалищната дейност и филателията“, пише в съобщението.

От театъра припомнят и някои от запомнящите се участия на Стоян Георгиев в постановките "Боровете не превиват клони", "Приключения на тавана", "Януари", "Хитър Петър", "Капризите на Мариана" и много други.

Стоян Георгиев е роден на 19 октомври 1947 г. в Ловеч. Той беше удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ през 2025 г. На церемонията по награждаването в Деня на Ловеч той обърна внимание, че в много източници грешно се посочва, че Драматичният театър в града е открит през 1962 г. „Ще издам малка брошура с грешни дати за театъра, защото бъдещи писатели преписват и невярно ще напишат годината на откриване на театъра“, мотивира се актьорът.

За повече от 40 години на сцената актьорът получава редица отличия - златна значка на Съюза на артистите в България, значка "Отличник на Министерството на културата", персоналната награда за дейци на изкуството и културата "Ловешки меч" - за цялостно творчество, златна значка и почетен медал на Община Ловеч, почетна значка "Посланик на библиотеките", почетен медал на Община Ловеч, "Заслужил гражданин на Ловеч" - за дългогодишната му театрална, обществена и културна дейност на територията на общината, както и за изключителния му принос за развитието и популяризирането на българската култура и изкуство.