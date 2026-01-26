Липса на работици, напояване, конкуренция - земеделието ни е в критична ситуация

Българското земеделие и без случващото се в световните процеси не е в завидно състояние, защото напояваме едва 1% от обработваемата земеделска земя. Ако обърнем внимание на горещата тема – сделката с Меркосур – това не е толкова голяма заплаха за българското земеделие, защото то страда от вътрешни проблеми. Имаме ниска производителност, мними производители, които взимат субсидии без да произвеждат нищо. Това каза Кирил Вътев, бивш министър на земеделието, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Ние не се притесняваме от конкуренция, а от конкуренция при различни условия. „Много от торовете и други препарати за обработка, които се използват в другите държави, са забранени в ЕС“, коментира гостът. Пример за това са загиналите овощни градини вследствие на вредители. От друга страна, в страните от Меркосур такива забрани няма. Това създава нелоялна конкуренция.

Предвид трите много тежки години за българските земеделски производители, белязани от продължителната суша през лятото и ниските температура през май, които унищожиха цялата реколта от овощни насаждения, не е изключено тази година да имаме същите проблеми.

Климатичните промени вече са тук и е очевидно, че трябва да се намеси науката и да даде нови сортове и култури, съобразени с климата. „В противен случай ще си говорим само за това какви обезщетения трябва да се изплащат без да имаме конкурента продукция на европейския пазар“, предупреди Вътев.

Той допълни, че зърнопроизводството е в криза, тъй като три години подред имат незавидни резултати. Тяхната дейност е зависима от внос на семена за посев. В зеленчукопроизводството и в производството на плодове състоянието също е много критично. При животновъдите ситуацията е сходна и производителите са изправени пред редица предизвикателства, включително болести по животните.

Броят на производители, които прекратяват своята дейност, е тревожен и изисква сериозни мерки. Който напусне земеделието, обикновено не се връща. Големите производства, които представляват фактор на пазара, за съжаление намаляват.

Влиянието на климата само ще се задълбочава. „България се нуждае от национална стратегия за трансформация на аграрния сектор – в противен случай ще станем напълни зависими от вноса от други страни“, обясни Вътев. Вече има опити за производство на цитруси и киви в България. Мащабите все още не са големи, но има успешни примери за производството на мандарини и портокали в малки мащаби.

Ако погледнем към европейското земеделие, Зелената сделка сложи спирачките на целия сектор. Забранените ваксини и препарати за растителна защита и торове оказаха негативен ефект, тъй като всичко това затрудни борбата с вредители. Всъщност, в ЕС влизат продукти, третирани с тези препарати. „Всички европейски производители са тормозени от тези различни изисквания към производствените процеси в Европа и извън нея. Защо ние произвеждаме при едни условия, а това, което е забранено се допуска като внос в ЕС“, обясни Вътев.

Не е изключено тази година реколтата също е да лоша. Много бих искал повече български производители да се ориентират към производството на плодове и зеленчуци. „Тук най-големият проблем е тоталната липса на работна ръка“, категоричен е гостът.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria