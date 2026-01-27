IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Поредна жертва на пътя след тежка катастрофа между Враца и Монтана СНИМКА

Едната кола е с германска регистрация

27.01.2026 | 18:47 ч. 6

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

1 / 5

Тежка катастрофа между два автомобила на главния път Е79 в района между Враца и Монтана взе жертва.

Едната кола е с германска регистрация, смята се, че именно шофьорът, който я управлявал е карал с висока скорост и предприел рисково изпреварване, предаде БГНЕС. 

На километър преди отбивката за с. Краводер се удря в идващ насреща лек автомобил с монтанска регистрация. На място е загинал шофьорът, идващ от Монтана. 

Чужденецът и спътниците му са транспортирани във Врачанската болница. Очаква се повече информация от МВР в следващите часове.

Заради тежкия инцидент се образува колона от типове, които все още изчакват. Пътна полиция отклонява леките автомобили по алтернативни трасета

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

катастрофа жертва Враца Монтана
