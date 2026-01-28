Над два пъти повече са загиналите на пътя за януари тази година

Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази година спрямо предходната година - черната статистика отчете председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова. От думите й пред БНТ стана ясно, че от началото на годината у нас са загинали 34 души при катастрофи, което с 21 повече.

Тя подчерта, че на пътя трябва да се пазим преди всичко самите ние, да осъзнаваме какви рискове ни крие пътната обстановка.

„Започваме с лошата новина, че до момента от началото на годината 34 души са загубили живота си при пътнотранспортни произшествия според актуалната статистика на МВР, което е с 21 повече спрямо януари миналата година“, каза председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова.

Тя отчете, че в поредица от 4–5 дни при лошо време и предимно дъжд много пътни инциденти станаха в страната.

„И не на последно място – с това искам дебело да подчертая, че ни чакат още поредица от дъждовни дни. Това означава още катастрофи. Това се дължи както на поведението на водачите – няма как да го подминем, така и на лошата инфраструктура. В България например на автомагистрала „Хемус“ продължаваме да имаме критична инфраструктура от гледна точка на това, че лятото, когато мерихме съпротивлението на хлъзгане, или т.нар. сцепление, има отсечки, които изпадат в отрицателни стойности, което е абсолютно недопустимо за магистрала. Когато един чуждестранен водач дойде да кара в България, той няма как да си даде сметка, че ние ще сме сложили асфалт, какъвто не може да се слага“, обясни Диана Русинова.

Експертът по пътна безопасност Росен Рапчев от своя страна обърна внимание и на пешеходците.

„Да внимават не само водачите, а и пешеходците. Изключително тежка е ситуацията с пешеходците, особено през зимните месеци, когато тъмната част на денонощието е много по-дълга. Пешеходците често имат измамната сигурност, че щом те виждат автомобила, водачът ги вижда. Това е най-честата причина да бъде ударен пешеходец дори и на пешеходна пътека. Моят призив е към хората, които пресичат пътното платно – да внимават за своя живот, защото в повечето случаи водачите не ги виждат“, каза Росен Рапчев.

Той обясни, че причините водачите да не виждат пешеходците са атмосферни условия, мъгла, интензивно движение, капки по стъклата при ръмеж, които пречат на видимостта.

Русинова добави, че е нужен пакет от мерки за повишаване безопасността на пешеходците, включително обучение. Уточни, че са осветени много пешеходни пътеки, но не и пространството около тях. Така времето за реакция на водача е минимално.

Експертите призовават родителите да сложат на децата си по един светлоотразител.

По отношение на тежките инциденти в проходите, включително Прохода на Републиката, бе подчертано, че проблемът отново е комбинация от инфраструктура и човешко поведение. Даден бе пример с катастрофа, при която тежкотоварен камион се е движил с 86 км/ч при ограничение от 50 км/ч – по непотвърдена, но работна версия.