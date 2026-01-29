Драганов за цените в курортите: 7€ за капучино не са много, щом има кой да ги плати

Зимният сезон е в разгара си, а влизането в Еврозоната се очакваше да доведе до повече туристи у нас.

Директорът на Института за анализи и оценки в туризма проф. Румен Драганов заяви пред Bulgaria ON AIR, че зимният сезон у нас върви много добре.

"Има 6% ръст спрямо декември миналата година. Януари също върви много силно. Очакваме до края на сезона да държим стабилност и ще надхвърлим 3 млн. туристи. Тези с цел туризъм ще бъдат над 2,2 млн.", обясни той в "България сутрин".

Стаята за една нощувка по планинските ни курорти излиза около 100 евро, отбеляза гостът в студиото.

За декември имаме над 1,5 млн. пътувания на българи в България. Уикендово има около 230 хил. пътувания, стана ясно още от статистиката на проф. Драганов.

Той уточни, че имаме 5 основни зимни центъра - Банско, Боровец, Пампорово, Витоша, Мальовица.

56% от чуждите туристи са от ЕС. От съседните страни най-много са туристите от Турция, след това от Румъния и Гърция.

"И през лятото имаме много интензивни пътувания на турци през България по икономически причини. Гърците имат много бизнеси в България и идват всяка седмица", посочи проф. Драганов.

Смисълът на туризма е подобряване на местната икономика и създаване на работни места, добави той.

"От 1 януари наше е всичко - Айфеловата кула, Колизеумът в Рим... До Париж е като да отидеш до Пазарджик. Няма кой да те спре, имаш евро. Еврото, което имаш в джоба си, имаш шанс да го изхарчиш на различни места. Край на всякакво мрънкане "това има, това няма". Имаш пари в джоба, върви и ги харчи", подчерта проф. Драганов.

Гостът се съгласи, че

има поскъпване в хотелите по курортите ни,

но посочи, че причината за това е, че "имаме повече пари в джоба си"

"В момента имаме голяма пробация на пазара, всички пробват цени. Всичко е нормално. Ако някой се стряска, ще имаме оттегляне на тези цени. Но заведенията са пълни, туризмът е пълен. Никой не ни извива ръцете. Ако се харчи на тази цена - харчи се. Ако не - имаме промоция", разясни проф. Драганов.

По думите му 7 евро за капучино не са много, след като има кой да ги плати.

"И заплатите, и пенсиите трябва да скочат. И ще стане. Пазарът се балансира", заключи директорът на Института за анализи и оценки в туризма.